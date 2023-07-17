«Молодёжные общежития» Гонконга: капля в море или решение проблемы

Добро пожаловать в гонконгский дом 23-летней Челси Танг. 30 квадратных метров уединения и комфорта – почти непозволительная роскошь для большинства молодых людей региона, который известен самым дорогим и дефицитным рынком жилья в мире.

Челси и её парень приняли участие в новой жилищной программе, которая предлагает так называемые «молодёжные общежития».

[Челси Танг, жительница Гонконга]:

«Когда мы искали квартиру, мы поняли, что большинство мест слишком дорогие или находятся слишком далеко от города. А с транспортом мы будем тратить почти 1300 долларов США в месяц».

Вместо этого девушка платит около 500 долларов. Это даже меньше, чем за самое дешёвое жильё Гонконга, которое представляет собой кабинки с кроватями без отдельных ванных комнат или других удобств.

[Челси Танг, жительница Гонконга]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Изначально я подумала, почему бы просто не жить дома, ведь я могу себе позволить только такое жильё. Но это неправильно, ведь так не сможешь стать независимым. Я понимаю, что должна сама противостоять всем сложностям жизни и проявлять ответственность».

Рынок жилья Гонконга уже 13-й год подряд занимает последнее место в мире по доступности и первое по цене.

Однако не все думают, что молодёжные общежития – это долгосрочное решение. Правительственная схема включит выделение не более 3000 квартир. Это капля в море. При этом время ожидания муниципального жилья составляет около пяти с половиной лет.

[Нгай Мин Йип, эксперт по жилищному строительству]:

«Если власти действительно заботятся о жилищном вопросе молодёжи, им следует пересмотреть свою политику. Потому что сейчас, если ты молод, у тебя нет шансов попасть в муниципальное жильё».

Тем не менее, спрос на эти молодежные общежития высок: около пяти претендентов на каждую квартиру. Критерии также строгие и включают 200 часов общественных работ в год.

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