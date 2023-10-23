Китайское судно протаранило филиппинский корабль в Южно-Китайском море

Китайское судно береговой охраны протаранило филиппинский корабль в Южно-Китайском море. Он следовал к отмели Аюнгин, чтобы..

Китайское судно береговой охраны протаранило филиппинский корабль в Южно-Китайском море. Он следовал к отмели Аюнгин, чтобы пополнить запасы на судне «Сьерра-Мадре», где находятся филиппинские военные. Отмель расположена в исключительной экономической зоне Филиппин.

Корабль получил повреждения, степень которых ещё предстоит оценить. Экипаж не пострадал.

Власти Филиппин снова призвали Китай прекратить провокационные действия в Южно-Китайском море.

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[Джонатан Малайя, представитель Совета национальной безопасности]:

«Хотя в столкновениях никто не погиб, провокационные и безответственные действия Китая вновь поставили под угрозу безопасность филиппинского экипажа».

Береговая охрана Китая, в свою очередь, заявила, что произошло «незначительное столкновение». Она также называет свои действия законными и утверждает, что корабль якобы нелегально перевозил строительные материалы на Аюнгин.

Власти Филиппин отвергают обвинение. Они хотят расследовать обстоятельства случившегося. Это не первое столкновение в Южно-Китайском море. Так, в августе прошлого года китайский корабль заблокировал суда береговой охраны Филиппин в районе отмели Аюнгин, а после этого применил водомёты.

[Тересита Даса, сотрудница МИД Филиппин]:«Все инциденты, подобные этому, на самом деле, подкрепляют доказательства того, что агрессор не Филиппины, а другая сторона – Китай. Он предпринимает опасные манёвры и блокирует суда, подвергая риску не только технику, но, что ещё важнее, – людей».

Острова, рифы, отмели и другие объекты в Южно-Китайском море давно стали предметом территориального спора. В нём участвуют Китай, Тайвань Бруней, Малайзия, Филиппины и Вьетнам.

В 2016 году международный трибунал, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, постановил, что Китай не имеет исторических прав на спорные территории в Южно-Китайском море. Власти КНР заявили, что не признают решение трибунала.

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