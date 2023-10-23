Китайское судно протаранило филиппинский корабль в Южно-Китайском море

Китайское судно береговой охраны протаранило филиппинский корабль в Южно-Китайском море. Он следовал к отмели Аюнгин, чтобы..
Дата загрузки: 2023-10-27
Корабль получил повреждения, степень которых ещё предстоит оценить. Экипаж не пострадал.
Власти Филиппин снова призвали Китай прекратить провокационные действия в Южно-Китайском море.[Джонатан Малайя, представитель Совета национальной безопасности]:
«Хотя в столкновениях никто не погиб, провокационные и безответственные действия Китая вновь поставили под угрозу безопасность филиппинского экипажа».
Береговая охрана Китая, в свою очередь, заявила, что произошло «незначительное столкновение». Она также называет свои действия законными и утверждает, что корабль якобы нелегально перевозил строительные материалы на Аюнгин.
Власти Филиппин отвергают обвинение. Они хотят расследовать обстоятельства случившегося. Это не первое столкновение в Южно-Китайском море. Так, в августе прошлого года китайский корабль заблокировал суда береговой охраны Филиппин в районе отмели Аюнгин, а после этого применил водомёты.[Тересита Даса, сотрудница МИД Филиппин]:
«Все инциденты, подобные этому, на самом деле, подкрепляют доказательства того, что агрессор не Филиппины, а другая сторона – Китай. Он предпринимает опасные манёвры и блокирует суда, подвергая риску не только технику, но, что ещё важнее, – людей».
Острова, рифы, отмели и другие объекты в Южно-Китайском море давно стали предметом территориального спора. В нём участвуют Китай, Тайвань Бруней, Малайзия, Филиппины и Вьетнам.
В 2016 году международный трибунал, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, постановил, что Китай не имеет исторических прав на спорные территории в Южно-Китайском море. Власти КНР заявили, что не признают решение трибунала.
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