Четверо колумбийских детей, проживших пять недель в джунглях, выписались из больницы, где провели 34 дня. Им..

Из больницы выписали детей, которые пять недель пробыли в джунглях

Четверо колумбийских детей, проживших пять недель в джунглях, выписались из больницы, где провели 34 дня.

Им от года до 13 лет. 1 мая они попали в авиакатастрофу, когда летели в самолёте с матерью и двумя другими взрослыми. Все совершеннолетние пассажиры на борту погибли, а дети выжили. Нашли их в июне, спустя более месяца, в непроходимых лесах.

Официальные лица считают, что уцелеть им удалось благодаря навыкам выживания в джунглях, а также храбрости старшей сестры. Когда их нашли, они страдали от обезвоживания и укусов насекомых.

[Астрид Сасерес, директор Института семьи Колумбии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Они восстановили вес и сейчас действительно очень здоровы. Их опекун по-прежнему защищает их частную жизнь. Вот почему мы не можем поделиться с вами фотографиями их лиц или их процесса выздоровления».

Пока братья и сёстры остаются под опекой Института семьи Колумбии, который характеризует их семейную ситуацию как «сложную».

[Астрид Сасерес, директор Института семьи Колумбии]:

«Начинается второй этап операции: заботиться о них и защищать их до тех пор, пока у них не будет безопасного места для жизни».

Сейчас за право опеки над детьми борются отец двух младших детей и семья их матери. Предполагается, что решение о том, кто получит такое право, примут через шесть месяцев.

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