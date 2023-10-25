Врачи: тысячам жителей Газы грозят инфекционные заболевания из-за антисанитарии

Тысячи палестинцев живут в этом лагере города Хан-Юнис в Газе, бежав от израильских бомбардировок. Местные врачи..

Тысячи палестинцев живут в этом лагере города Хан-Юнис в Газе, бежав от израильских бомбардировок. Местные врачи говорят, что пациенты прибывают с признаками заболеваний, вызванных перенаселённостью и плохими санитарными условиями.

Учитывая ограниченность помощи, в том числе медикаментов, поступающих в анклав, скоро может начаться кризис в области здравоохранения.

Соджуд Наджм, её муж и трое детей живут в одной палатке с четырьмя другими семьями. Спят на земле, одеял не хватает.

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[Соджуд Наджм, жительница Газы]:

«Я пытаюсь помыть детям руки и отмыть тело хотя бы от песка, поливая их водой из бутылки. Полностью искупать их негде. Чистой одежды тоже нет. Нет чистого пола, куда можно их усадить. Они кашляют, и у них по ночам течёт из носа. У моего старшего сына астма».

А семьи израильских заложников, захваченных ХАМАС 7 октября, призывают освободить их родных.

Орит Мейр не знает о судьбе своего 21-летнего сына. Он был на музыкальном фестивале под открытым небом, когда напали вооружённые боевики ХАМАС, убив сотни молодых людей. Всё, что у неё сейчас есть – это кадры, которые выложила в сеть группировка. На них она увидела сына.

[Орит Мейр, жительница Израиля]:«Моя жизнь стала другой. Я не могу есть, не могу спать. Я всё время о нём думаю. Где он лежит, есть ли у него еда».

А в Совете Безопасности ООН прошло заседание, на котором обсудили конфликт между Израилем и ХАМАС.

На нём посол Ирана заявил, что его страна не вовлечена в боевые действия, и что обвинения госсекретаря США Энтони Блинкена – ошибочные. При этом министр иностранных дел Иордании сказал журналистам, что угроза распространения конфликта представляет собой «реальную опасность».

А глава МИД Израиля обрушился с критикой на генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и призвал его уйти в отставку. Недовольство вызвало заявление Гутерриша о том, что нападение ХАМАС произошло не в вакууме, и что этому предшествовали 56 лет оккупации.

Тем временем постпред России заявил, что его страна не поддерживает план действий США по разрешению конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Вместо этого Москва выдвинула альтернативный проект резолюции.

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