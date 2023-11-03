10 000 человек ежедневно пересекают границу Пакистана, возвращаясь в Афганистан

Десять тысяч человек ежедневно пересекают пакистано-афганскую границу. 31 октября истёк срок для выезда из Пакистана всех..
Дата загрузки: 2023-11-03
Запрещённая в России и других странах группировка «Талибан»*, стоящая во главе Афганистана, заявила, что создаст временные лагеря для прибывающих людей. Также пообещала продовольственную и медицинскую помощь. Однако международные гуманитарные организации сообщают, что ситуация очень плохая.
[Бекки Роби, сотрудница Норвежского совета по делам беженцев]:
«Необходимы два условия: это экстренная гуманитарная помощь, которую нужно предоставить прямо сейчас, чтобы люди, пересекающие границу, получили всё самое необходимое. Когда тысячам людей негде спать и нечего есть, это будет приоритетом в ближайшие недели или месяцы. Нужно дать им кров, еду и предоставить медицинскую помощь. Второе условие – власти должны продумать, как реинтегрировать людей в общество».
Между тем в Пакистане идут облавы на иностранцев без документов. Их арестовывают и высылают из страны.
[Джунайд Икбал Хан, сотрудник администрации Карачи]:
«У нас здесь 120 мигрантов. Мы отправим их на четырёх автобусах. Правительство Синда передаст их правительству Белуджистана. Оно отправит мигрантов в приграничный город Чаман, и их вышлют».
В Пакистане живёт примерно четыре миллиона афганских беженцев. Первая волна прибыла в 1979 году, когда началась Афганская война. После прихода к власти талибов* в 2021 году в Пакистан бежало ещё не менее 600 тысяч афганцев.
Теперь все, у кого нет документов, должны уехать в Афганистан. При этом целое поколение афганцев родилось и выросло в Пакистане.
[афганский беженец]:
«Властям внезапно пришла в голову идея нас выдворить. Я живу в Пакистане уже 22 года. Я здесь родился и вырос. Я портной. У меня мастерская, и дела шли хорошо. А там хаос. Власти хотят, чтобы мы уехали. Что нам там делать? Там очень холодно, и не будет работы. Что мы будем делать?»
Власти Пакистана обвиняют афганцев в организации терактов и контрабандной деятельности. ООН и правительства западных стран не смогли повлиять на решение Исламабада о высылке беженцев. Сейчас в Афганистан вернулись уже более 200 тысяч человек.
*«Талибан» – организация, которая в России признана террористической и запрещена
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