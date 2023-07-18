Символичные картины на склоне горы: новое творение Сайпе

В Швейцарии появился новый гигантский рисунок известного швейцарско-французского художника Сайпе. Мастер, как обычно, мыслит и творит..

В Швейцарии появился новый гигантский рисунок известного швейцарско-французского художника Сайпе.

Мастер, как обычно, мыслит и творит масштабно. Две фигуры детей заняли горный склон в деревне Виллар-сюр-Оллон. Мальчик и девочка рисуют горы, звёзды, деревья и луну. Работа символизирует необходимость принимать разные мнения.

[Сайпе, художник]:

«Каждый из них рисует то, что видит, со своей точки зрения. Интересно то, что дети находятся на разных высотах, поэтому рисуют разные вещи. Я называю эту работу «Солнце встречается с луной». И ещё один уровень интерпретации: даже если они находятся на разных высотах, два мира, которые они рисуют, дополняют друг друга».

Площадь рисунка – около трёх тысяч квадратных метров. Их видно с вершины горы и близлежащих пастбищ.

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Картина выполнена с помощью мела и древесного угля прямо на траве. Материалы экологичные. Во время работы Сайпе использует дрон, вместо кисти – распылитель.

Со временем картина исчезнет. Долговечность зависит погоды.

Самые знаменитые работы Сайпе – серия картин Beyond Walls («За стенами»). Они были созданы в разных городах мира, включая Берлин, Париж, Стамбул и Кейптаун. На них художник нарисовал гигантские руки, сжимающие друг друга, как символ единения.

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