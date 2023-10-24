Древние наскальные рисунки обнажила мелеющая Амазонка

Человеческие лица, вырезанные в камне, обнаружили на скалах вдоль реки Амазонки. Они обнажились после падения уровня..
Дата загрузки: 2023-10-27
Человеческие лица, вырезанные в камне, обнаружили на скалах вдоль реки Амазонки. Они обнажились после падения уровня воды из-за засухи. Наскальным рисункам примерно две тысячи лет.
Такие рисунки замечали и раньше, но теперь их стало больше. Это поможет археологам установить их происхождение.
[Хаме де Сантана Оливейра, археолог]:
«В этом месте находятся свидетельства обитания доколумбовых общин. Это археологический объект, который мы относим к категории высокой важности из-за разнообразия имеющихся материалов».
На одном из участков скалы видны гладкие борозды. Исследователи предполагают, что их делали коренные жители для заточки стрел и копий ещё задолго до прихода европейцев.
Скалистая местность на северном берегу Амазонки называется Понто-дас-Лахес. Она находится недалеко от слияния рек Рио-Негро и Солимойнс.
[Хаме де Сантана Оливейра, археолог]:
«Вблизи реки больше наскальных рисунков. Они отличаются разнообразием. Некоторые из них – антропоморфные изображения, то есть человеческие фигуры. Другие – прямоугольной формы, третьи – овальной».
Эта находка проливает свет на жизнь самых ранних жителей этого региона, которая пока остаётся относительно неизученной.
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