Выставка портретов показывает, какие женщины вдохновляли Питера Пауля Рубенса

Маркиза Мария Серра Паллавичино безмятежно смотрит с полотна фламандского художника Питера Пауля Рубенса. Портрет стал частью новой выставки в Далиджской картинной галерее на юге Лондона.

Рубенс, живший с конца XVI по середину XVII столетия, известен своими смелыми мифологическими картинами. На многих из них изображены обнажённые женские фигуры. Благодаря этому даже появилось понятие рубенсовской женщины с пышными формами.

Однако Рубенс изображал не только обнажённую женскую натуру. Он также писал портреты женщин, которые давали ему вдохновение и помогали в карьерном росте. Среди них его покровительницы и родственницы.

На своих полотнах он передаёт их силу и достоинство с нежностью и сочувствием.

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Выставка посвящена его отношениям с женщинами.

[Эми Оррок, куратор выставки]:

«Рубенс имеет репутацию художника-суперзвезды XVII века. Карл I посвятил его в рыцари. Он был удостоен многих наград и говорил на шести языках. Это своего рода история мужского успеха. И можно увидеть, что достичь этого ему удалось отчасти благодаря женщинам, которыми он себя окружал».

Особенно трогателен портрет дочери Рубена Клары Серены, которая умерла незадолго до своего 13-летия.

[Табиш Хан, искусствовед]:

«Многие думают, что он объективизировал женщин. Но здесь можно увидеть другую его сторону, с фокусом на семье, где нет обнажённых тел. Тут показана жизнь женщин, таких как его жена и дочь».

В целом на выставке представлено 43 работы Рубенса. Она будет открыта до конца января 2024 года.

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