Выставка портретов показывает, какие женщины вдохновляли Питера Пауля Рубенса

Маркиза Мария Серра Паллавичино безмятежно смотрит с полотна фламандского художника Питера Пауля Рубенса. Портрет стал частью..
Дата загрузки: 2023-10-04
Рубенс, живший с конца XVI по середину XVII столетия, известен своими смелыми мифологическими картинами. На многих из них изображены обнажённые женские фигуры. Благодаря этому даже появилось понятие рубенсовской женщины с пышными формами.
Однако Рубенс изображал не только обнажённую женскую натуру. Он также писал портреты женщин, которые давали ему вдохновение и помогали в карьерном росте. Среди них его покровительницы и родственницы.
На своих полотнах он передаёт их силу и достоинство с нежностью и сочувствием.
Выставка посвящена его отношениям с женщинами.
[Эми Оррок, куратор выставки]:
«Рубенс имеет репутацию художника-суперзвезды XVII века. Карл I посвятил его в рыцари. Он был удостоен многих наград и говорил на шести языках. Это своего рода история мужского успеха. И можно увидеть, что достичь этого ему удалось отчасти благодаря женщинам, которыми он себя окружал».
Особенно трогателен портрет дочери Рубена Клары Серены, которая умерла незадолго до своего 13-летия.
[Табиш Хан, искусствовед]:
«Многие думают, что он объективизировал женщин. Но здесь можно увидеть другую его сторону, с фокусом на семье, где нет обнажённых тел. Тут показана жизнь женщин, таких как его жена и дочь».
В целом на выставке представлено 43 работы Рубенса. Она будет открыта до конца января 2024 года.
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