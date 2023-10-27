Премьер-министр Японии Фумио Кисида вместе с представителями автомобильной промышленности страны посетил выставку Japan Mobility Show. В..

Как премьеру Японии показывали экзоскелет с гигантскими руками на автомобильной выставке

Премьер-министр Японии Фумио Кисида вместе с представителями автомобильной промышленности страны посетил выставку Japan Mobility Show. В частности, секцию, где представили устройства для оказания помощи при ликвидации последствий стихийных бедствий.

Фумио Кисида с председателем совета директоров Toyota наблюдал за работой человека в роботизированном костюме, который разбирал условные завалы после бедствия. Также ему показали автономный транспорт, работающий на электричестве.

Ведущие японские производители сделали акцент на электромобилях. Так Toyota Motor представила концепт четырёхместного футуристического седана LF-ZC с запасом хода до 1000 километров. Модель поступит в продажу в 2026 году под брендом Lexus.

Toyota привезла концепты фургона и грузового автомобиля с кузовом. С помощью несложных манипуляций их можно превращать в мобильное кафе или использовать для грузовых перевозок.

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В целом свои новинки представили 475 компаний. Среди них не только местные автопроизводители, но немецкие и китайские.

Выставка продлится до пятого ноября.

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