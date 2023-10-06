Израильский стартап оборудует ульи датчиками и посылает данные в облако

Пчеловодство – многовековое ремесло, которое с момента своего зарождения почти не изменилось в методах. Однако израильский..

Пчеловодство – многовековое ремесло, которое с момента своего зарождения почти не изменилось в методах. Однако израильский стартап решил привнести в это дело немного технологий. Они помогут пчеловодам максимально эффективно управлять своими ульями.

Компания говорит, что это поможет сохранить этих насекомых, которые в последние годы массово вымирают по всей планете.

Дорит Авни занимается пчеловодством последние 30 лет. А теперь ещё и возглавляет компанию BeeHero.

[Дорит Авни, владелица компании BeeHero]:

«Нам приходилось вручную открывать каждый улей, искать матку, искать выводок, смотреть, чтобы всё было в порядке. То же самое и с пчеловодами. А теперь можно просто установить приложение и получить всю информацию в нём».

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BeeHero оборудует ульи специальными датчиками. Они помогают анализировать состояние здоровья пчелиной семьи. Все данные передаются в облако и пчеловоду, предоставляя информацию в режиме реального времени. А время зачастую играет решающее значение.

[Дорит Авни, владелица компании BeeHero]:

«Благодаря нашей технологии мы сразу можем увидеть, что в колонии что-то не так. Например, что там пестициды, что потеряна матка или возникли другие проблемы. Пчеловод может очень быстро прийти и что-то сделать. В противном случае он может опоздать на три-четыре недели».

Датчики внутри ульев измеряют температуру и влажность, а также записывают звуки. Пчеловод получает эту информацию непосредственно на свой телефон или компьютер. При этом искусственный интеллект обрабатывает все данные самостоятельно и отправляет предупреждения в случае проблемы.

Это экономит время и делает решение любых задач более простым и эффективным.

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