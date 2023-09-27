Индийские стартапы показали свои разработки на выставке дронов

В небе над индийской военной авиабазой слышен гул дронов. Здесь, в Газиабаде, проходит крупная выставка беспилотных..

В небе над индийской военной авиабазой слышен гул дронов. Здесь, в Газиабаде, проходит крупная выставка беспилотных летательных аппаратов. Участвуют 75 индийских стартапов. При этом 50 из них проведут воздушную демонстрацию дронов.

У разных компаний разные специализации. Одна из них, например, разработала квадракоптеры, которые могут летать группой и действовать согласованно. Такие аппараты пригодятся для военных операций.

[Атул Чаудхари, директор компании Ayaan Autonomous Systems]:

«Дроны выполняют задание, когда нужно перейти в наступление или оборону. Они несут полезный груз, могут сбрасывать бомбы, и их трудно обнаружить радаром».

Впрочем, большинство экспонатов предназначены для работы в мирных целях. Их можно использовать в сельском хозяйстве, для доставки товаров, помощи спасателям и медицинским работникам.

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[Сарат Чандра Гудлавеллети, директор компании Neosky]:

«Дроны могут помогать медикам в отдалённых районах, например, в гористой местности на севере и востоке. Также их можно использовать за пределами Индии во многих других странах, включая Африку».

В прошлом году в Индии объём рынка беспилотных летательных аппаратов достиг миллиарда долларов США. Аналитики считают, что в следующие пять лет он будет увеличиваться на 18% ежегодно.

Производители уверены, что в скором будущем дроны станут привычной частью жизни людей.

[Анкит Мехта, соучредитель компании Idea Forge]:

«Они сольются с инфраструктурой и будут повсеместно. Это станет обычным явлением. Дроны будут выполнять множество работ, которые сейчас отнимают у людей много сил».

На выставке также представили систему обнаружения дронов и другие новые технологии. За два дня мероприятие посетили 5000 человек.

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