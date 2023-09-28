В Австралии в стоматологической клинике бесплатно лечат аборигенов

Для австралийского аборигена Гэвина, как и для многих, очень важна красивая улыбка. Поэтому вот уже десять..

Для австралийского аборигена Гэвина, как и для многих, очень важна красивая улыбка. Поэтому вот уже десять лет он постоянный пациент стоматологической клиники в городке Дэлби. Именно столько она работает. И самое главное – все услуги бесплатны.

[Гэвин Солтнер, пациент]:

«Я советую знакомым приходить сюда, потому что здесь работают хорошие люди, которые хотят нам помочь».

Коренным жителям услуги стоматолога, как правило, не по карману. В маленьких городах и сельской местности доходы невелики. Бесплатная клиника – большое подспорье.

[Гэвин Солтнер, пациент]:

«Это помогает людям. Некоторые, как я говорил, просто не могут позволить себе лечение. А у нас в городе это есть, и это здорово».

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Впрочем, выгода здесь обоюдная. В клинике под наблюдением опытного врача работают студенты, которые учатся на стоматологов. Они помогают пациентам и в то же время приобретают ценный опыт. Кроме того, лучше понимают трудности коренного населения Австралии.

[Мирабель, студентка]:

«Многие пациенты приезжают издалека. Они едут два, а то и три часа, чтобы попасть к нам». [Дэн, студент]:

«Думаю, так мы немного лучше понимаем, что происходит в Австралии в целом: не только в больших городах, но и в таком маленьком городе, как Дэлби».

Недавно Квинслендский университет провёл исследование и выяснил, какой результат принесла работа бесплатной клиники.

[Сандра Марч, сотрудница Квинслендского университета]:

«Стало намного меньше случаев, когда пациентам требуется экстренно удалить зуб, меньше случаев, когда нужно протезирование. Сейчас студенты в основном оказывают профилактические услуги».

Ещё одну подобную клинику планируют открыть в сельской местности в Квинсленде.

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