В Австралии в стоматологической клинике бесплатно лечат аборигенов

Для австралийского аборигена Гэвина, как и для многих, очень важна красивая улыбка. Поэтому вот уже десять..
Дата загрузки: 2023-09-28
Для австралийского аборигена Гэвина, как и для многих, очень важна красивая улыбка. Поэтому вот уже десять лет он постоянный пациент стоматологической клиники в городке Дэлби. Именно столько она работает. И самое главное – все услуги бесплатны.
[Гэвин Солтнер, пациент]:
«Я советую знакомым приходить сюда, потому что здесь работают хорошие люди, которые хотят нам помочь».
Коренным жителям услуги стоматолога, как правило, не по карману. В маленьких городах и сельской местности доходы невелики. Бесплатная клиника – большое подспорье.
[Гэвин Солтнер, пациент]:
«Это помогает людям. Некоторые, как я говорил, просто не могут позволить себе лечение. А у нас в городе это есть, и это здорово».
Впрочем, выгода здесь обоюдная. В клинике под наблюдением опытного врача работают студенты, которые учатся на стоматологов. Они помогают пациентам и в то же время приобретают ценный опыт. Кроме того, лучше понимают трудности коренного населения Австралии.
[Мирабель, студентка]:
«Многие пациенты приезжают издалека. Они едут два, а то и три часа, чтобы попасть к нам».
[Дэн, студент]:
«Думаю, так мы немного лучше понимаем, что происходит в Австралии в целом: не только в больших городах, но и в таком маленьком городе, как Дэлби».
Недавно Квинслендский университет провёл исследование и выяснил, какой результат принесла работа бесплатной клиники.
[Сандра Марч, сотрудница Квинслендского университета]:
«Стало намного меньше случаев, когда пациентам требуется экстренно удалить зуб, меньше случаев, когда нужно протезирование. Сейчас студенты в основном оказывают профилактические услуги».
Ещё одну подобную клинику планируют открыть в сельской местности в Квинсленде.
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