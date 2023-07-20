Годовалая бордер-колли Хэнхэн в праздничном колпаке наслаждается блюдами за красиво сервированным столом. Сегодня она в центре..

Ресторан для кошек и собак всё популярнее в Шанхае

[Тиффани Ван, владелица собаки]:

«Я думаю, она была очень довольна. Помещение и еда созданы для собак. Она съела всё быстро и была очень счастлива. Я тоже, потому что если моя собака счастлива, то и я счастлива».

Годовалая бордер-колли Хэнхэн в праздничном колпаке наслаждается блюдами за красиво сервированным столом. Сегодня она в центре внимания. Её хозяйка с друзьями сидит рядом. Они решили отметить день рождения Хэнхэн, и именно в этом ресторане в Шанхае можно это сделать. Он называется клубом «Кошка и собака».

Клуб «Кошка и собака» открылся в 2021 году. Ресторан предлагает посетителям разнообразное меню. Блюда в среднем стоят около 12 долларов.

[Ма Тао, менеджер ресторана]:

«Мы не кладём сахар, масло, добавки. К тому же всё очень свежее, в соответствии с нашим стандартом. Люди тоже могут есть эту еду». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Приятно побывать в таком ресторане. Можно взять собаку с собой и поиграть с ней. Здесь есть место, где можно пообщаться и развлечься. Собака тоже довольна».

На фоне падения рождаемости, в крупных городах Китая всё больше людей заводят домашних животных. В прошлом году эта отрасль составила 69 миллиардов долларов США – на четверть больше, чем годом ранее.

При этом, согласно официальной статистике, в Китае насчитывается 125 миллионов одиноко живущих людей.

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