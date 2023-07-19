Традиционная перепись лебедей проходит на Темзе

Традиционная перепись лебедей проходит в Великобритании. Пернатых пересчитывают на реке Темзе. Задача не только посчитать, но..

Традиционная перепись лебедей проходит в Великобритании. Пернатых пересчитывают на реке Темзе. Задача не только посчитать, но также измерить и взвесить, а ещё оценить здоровье популяции в целом.

Дэвид Барбер – главный королевский смотритель лебедей. Он возглавляет перепись и следит за тем, чтобы всех птиц благополучно выпустили обратно в воду.

Он носит алый пиджак и лебединое перо на фуражке. Проводит перепись уже несколько десятилетий. Но в этот раз он делает это впервые при новом монархе – Карле III.

Барбер руководит своей командой инвентаризаторов в красных футболках. Над лодкой также подняты королевские штандарты.

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По-английски церемония называется «upping» – то есть поднимание. Это связано с тем, что лодки движутся вверх по течению Темзы. Слово также символизируют то, что лебедей поднимают из воды.

В этом году Барбер и его команда немного обеспокоены. Они опасаются, что популяция могла пострадать от эпидемии птичьего гриппа, которая разразилась в прошлом году.

[Дэвид Барбер, королевский инвентаризатор лебедей]:

«В этом году у нас немного меньше лебедей, чем в прошлом. Но мы этого ожидали, поскольку из-за птичьего гриппа, который у нас был зимой и весной, мы потеряли довольно много гнёзд».

По закону почти все дикие лебеди-шипуны Соединённого Королевства принадлежат королю.

Традиция зародилась почти тысячу лет назад, в XII веке. Именно тогда британские монархи объявили, что теперь все лебеди страны принадлежат им. Причина заключалась в том, что эти птицы тогда были деликатесом. Правители хотели обеспечить их бесперебойную поставку на свой стол.

Сегодня британцы лебедей уже не едят. Но традиция считать лебедей сохранилась.

Единственные организации, которые делят с монархом право на владение лебедями – это Почтенная компания виноторговцев и Почтенная компания красильщиков. Это старейшие в стране гильдии.

Они тоже принимают участие в переписи. Однако на отдельных лодках и в своей униформе. Своих лебедей они кольцуют.

Изначальная задача пересчитать лебедей, чтобы знать, сколько из них попадёт на обеденный стол, уже не актуальна. То есть перепись проводят в научных и образовательных целях.

[Дэвид Барбер, королевский инвентаризатор лебедей]:

«На этой неделе у нас много школьников. Многие из них спускаются к реке, чтобы послушать наши рассказы о лебедях, о том, на каких лодках мы ходим по реке. И им очень нравится, когда мы показываем им маленьких лебедят».

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