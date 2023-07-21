В пригороде Берлина охотятся на сбежавшего льва

Жителей одного из пригородов Берлина призвали оставаться дома. Полиция и другие службы объявили охоту на львицу,..

Жителей одного из пригородов Берлина призвали оставаться дома. Полиция и другие службы объявили охоту на львицу, которая, как предполагается, откуда-то сбежала.

Переполох начался после того, как местные жители сняли на мобильный, как лев преследует дикого кабана.

Были предположения, что львица могла сбежать из шапито. Однако директор немецкого цирка «Рогаль Берлин» говорит, что в Восточной Германии не проходят представления с участием диких животных.

[Михель Рамон, директор цирка]:

«Это полная чепуха, совершенно надуманно. Не может быть, чтобы это животное сбежало из цирка, потому что, кроме цирка Кроне, в Германии сейчас нет ни одной труппы с дикими животными. Так что ни львов, ни тигров в городах нет».

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Эксперт по животным Герберт Хофер изучил видео. Он считает, что на кадрах молодая львица около метра 20 сантиметров длиной. По его словам, животное не уходило далеко от места своей охоты.

[Герберт Хофер, эксперт по диким животным]:

«Львы, как и все хищные кошки, выжидают добычу, а значит, преодолевают при охоте максимум 100, 200 или 300 метров. Именно львы изобрели лень. Так что, когда животное поест, оно ляжет спать, а потом начнёт выполнять другие задачи».

Хофер также говорит, что нужно помнить определённые правила поведения при встрече с львами. Не стоит убегать или поворачиваться к ним спиной. Также не следует смотреть им прямо в глаза.

[Герберт Хофер, эксперт по диким животным]:

«Если вы удивляете животное, дикое животное, то у него возникает ощущение потери контроля над ситуацией. Когда оно теряет этот контроль, оно хочет защищаться. А защита у хищной кошки обычно означает нападение».

Стоит отметить, что туши кабана в районе места, где заметили льва, не обнаружили. Эксперт добавляет, что, если лев очень голодный, то он может преодолеть расстояние и в 20 километров в поисках добычи.

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