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История собаки, которая несколько раз сбегала из приюта

История собаки, которая несколько раз сбегала из приюта
История собаки, которая несколько раз сбегала из приюта

Спасатели привезли пса по кличке Скаут в приют для животных в американском штате Мичиган. У бездомной собаки обнаружили шрамы от побоев, а также от выстрелов в челюсть. Пёс был недоверчивый и пугливый.

Сотрудники приюта окружили животное лаской и заботой. Однажды Скаут пропал из приюта. Его обнаружили в доме престарелых для пожилых с неизлечимыми заболеваниями и слабоумием. Пёс пробрался в холл и устроился там на диване.

Скаута вернули в приют, но он снова сбежал. Так повторялось несколько раз. Пёс перепрыгивал через заборы, пересекал автострады и возвращался в холл дома престарелых.

Увидев такую настойчивость, администратор приюта решила, что псу здесь самое место.
Одна сотрудница центра взяла Скаута домой, но он не ужился с другими собаками, и его вернули в дом престарелых.

Ночью пёс спит в холле на своей лежанке, а днём навещает жильцов дома престарелых. Они с нетерпение ждут его визитов. Пёс свободно ходит по всему зданию. Его приняли в штат сотрудников дома престарелых. Скаут всегда готов протянуть лапу или подставить ухо тем, кто в этом нуждается.

Сотрудники дома престарелых организовали в интернете сбор средств в поддержку приюта для животных, спасшего Скаута. Откликнулись люди из разных стран мира. Скаут стал для многих символом любви и надежды.

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