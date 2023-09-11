Поиски сбежавшего заключённого в США: перелез через стену, угнал авто

Полиция Пенсильвании продолжает искать заключённого, сбежавшего более недели назад. По последним данным, ему удалось проскользнуть через..
Дата загрузки: 2023-09-12
[Джордж Бивенс, представитель полиции]:
«Я не собираюсь оправдываться. Я сожалею, что это произошло».
Полиция также опубликовала фотографии сбежавшего Данело Кавальканте, сделанные с помощью камеры дверного звонка. На них он пытается связаться с бывшим коллегой. В тот момент мужчины не было дома. Позже, когда он увидел запись, то сразу позвонил в полицию.
[Джордж Бивенс, представитель полиции]:
«Беглец ищет какой-то помощи и очень в ней нуждается».
Полиция сообщает, что вернула угнанный фургон в воскресенье утром. На новых фото Кавальканте уже без усов и бороды. Он также сменил тюремную одежду.
[Джордж Бивенс, представитель полиции]:
«Вы видите, что он теперь чисто выбрит и одет в ярко-зелёную толстовку с капюшоном».
34-летний преступник бежал из тюрьмы округа Честер 31 августа. Он перелез через стену. Там его держали в предварительном заключении. Он ожидал перевода в другую тюрьму штата, где должен был отбывать пожизненный срок за убийство своей бывшей девушки.
Полиция говорит, что поиски затруднены из-за сложной местности.
[Джордж Бивенс, представитель полиции]:
«Туннели. Очень большие дренажные канавы. Разные неохраняемые места. Плюс погода. Вертолёты по ночам не летают. Есть ряд причин».
Полиция объявила о вознаграждении в 20 000 долларов за любую информацию о беглеце, которая поможет его схватить.
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