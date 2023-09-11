Поиски сбежавшего заключённого в США: перелез через стену, угнал авто

Полиция Пенсильвании продолжает искать заключённого, сбежавшего более недели назад. По последним данным, ему удалось проскользнуть через..

[Джордж Бивенс, представитель полиции]:

«Я не собираюсь оправдываться. Я сожалею, что это произошло».

Полиция Пенсильвании продолжает искать заключённого, сбежавшего более недели назад. По последним данным, ему удалось проскользнуть через охраняемый периметр на угнанном фургоне.

Полиция также опубликовала фотографии сбежавшего Данело Кавальканте, сделанные с помощью камеры дверного звонка. На них он пытается связаться с бывшим коллегой. В тот момент мужчины не было дома. Позже, когда он увидел запись, то сразу позвонил в полицию.

[Джордж Бивенс, представитель полиции]:

«Беглец ищет какой-то помощи и очень в ней нуждается».

Полиция сообщает, что вернула угнанный фургон в воскресенье утром. На новых фото Кавальканте уже без усов и бороды. Он также сменил тюремную одежду.

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[Джордж Бивенс, представитель полиции]:

«Вы видите, что он теперь чисто выбрит и одет в ярко-зелёную толстовку с капюшоном».

34-летний преступник бежал из тюрьмы округа Честер 31 августа. Он перелез через стену. Там его держали в предварительном заключении. Он ожидал перевода в другую тюрьму штата, где должен был отбывать пожизненный срок за убийство своей бывшей девушки.

Полиция говорит, что поиски затруднены из-за сложной местности.

[Джордж Бивенс, представитель полиции]:

«Туннели. Очень большие дренажные канавы. Разные неохраняемые места. Плюс погода. Вертолёты по ночам не летают. Есть ряд причин».

Полиция объявила о вознаграждении в 20 000 долларов за любую информацию о беглеце, которая поможет его схватить.

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