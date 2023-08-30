В Пакистане пришлось ловить сбежавшего льва

Двухчасовую панику вызвал лев в пакистанском Карачи. Хищник сбежал из автомобиля на оживлённой улице. Его перевозил..

Двухчасовую панику вызвал лев в пакистанском Карачи. Хищник сбежал из автомобиля на оживлённой улице. Его перевозил частный владелец и, видимо, не доглядел. Побег произошёл в час пик, когда движение на дороге особенно сильное.

Зверь побродил по округе, а потом забрался в подвал какого-то здания. В районе побега льва образовалась огромная пробка. Сюда приехали журналисты, а также десятки людей собрались, чтобы понаблюдать за поимкой хищника.

[Мухтьяр Соомро, инспектор лесного хозяйства]:

«Мы получили информацию о том, что на Шахра-э-Фейсал сбежал лев. Наши сотрудники немедленно сюда приехали и поймали льва. Он сейчас в безопасности, и людям опасность тоже не угрожает».

Льва изъяли у владельца, поскольку содержать хищников в городах запрещено.

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Многие состоятельные пакистанцы заводят львов, леопардов и тигров, считая их символом богатства и власти. Но, чтобы законно владеть диким животным, нужно пройти сложную процедуру оформления документов. Мало кто это делает.

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