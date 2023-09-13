Носорог убил смотрителя в зоопарке Зальцбурга

Трагедия в зоопарке Зальцбурга в Австрии. Носорог насмерть задавил одного смотрителя и нанёс телесные повреждения второму...

Трагедия в зоопарке Зальцбурга в Австрии. Носорог насмерть задавил одного смотрителя и нанёс телесные повреждения второму.

[Сабина Гребнер, директор зоопарка]:

«Нам известно, что всё шло как обычно, обычная рутинная работа. Утром смотритель обычно наносит на носорогов репеллент от насекомых, поскольку насекомые всегда немного беспокоят носорогов. Она делала это так же, как каждый день на протяжении многих лет. Что пошло не так, мы не знаем».

Погибла опытная сотрудница, которая специализировалась на носорогах. Второй пострадавший смотритель – её муж. Он отвечал за кормёжку животных.

Женщина была немкой из Баварии. Семейная пара жила в Зальцбурге.

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[Сабина Гребнер, директор зоопарка]:

«Ей было 33 года. Она работала у нас несколько лет. До этого работала в Мюнхене, очень профессиональный специалист по уходу за животными, и очень спокойно с ними обращалась. Она часто присутствовала на осмотрах, потому что очень хорошо ладила с животными».

Инцидент произошёл около 7 часов утра. Смотрителей атаковала самка по кличке Йети. Она давно живёт в этом зоопарке и ранее всегда хорошо ладила с его сотрудниками.

[Сабина Гребнер, директор зоопарка]:

«Берлинский зоопарк время от времени сотрудничает с нами. Они только что написали нам и заверили, что у нас хорошее носороговое хозяйство. Это дикие животные. К сожалению, всегда что-то может случиться. Носорог весит одну тонну 800 килограммов. Это трагичный и ужасный случай».

Пострадавший сотрудник находится в больнице. Как сообщается, угрозы для его жизни нет.

Между тем полиция и трудовая инспекция начали расследование. Результаты обещают обнародовать.

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