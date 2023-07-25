Со штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско сняли знаковый логотип

Знаковый логотип соцсети Twitter больше не смогут увидеть на здании штаб-квартиры компании в Сан-Франциско. Его демонтируют..

Знаковый логотип соцсети Twitter больше не смогут увидеть на здании штаб-квартиры компании в Сан-Франциско. Его демонтируют в рамках ребрендинга.

Вместо синей птицы, которая была лого компании последние 17 лет, на страницах соцсети появилась буква X: белая на чёрном фоне.

Миллиардер Илон Маск ранее написал, что вскоре пользователи попрощаются с брендом Twitter и со всеми синими птичками. Он добавил, что акцент будет сделан на создании «всеобъемлющего приложения», которое помимо социальных сетей включит и другие услуги, например, интернет-платежи.

Один из трёх дизайнеров культового логотипа Twitter сказал, что ему грустно прощаться с оригинальной синей птицей, однако время не стоит на месте.

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[Мартин Грассер, дизайнер]:

«Нет более быстрого способа сообщить всем о том, что вы делаете что-то новое, чем создать новый логотип. Думаю, что по мере того как компания меняется, в этом есть смысл, и им понадобится новое направление и новый знак, чтобы отображать всё это».

Илон Маск купил Twitter в октябре прошлого года. После этого сменил название компании на X Corp.

В апреле этого года синюю птицу ненадолго сменило изображение собаки породы Сиба Ину – символа криптовалюты Dogecoin. После этого стоимость валюты резко возросла. Однако ненадолго.

Отметим, что в работе соцсети произошли и другие изменения. Так, Илон Маск ограничил чтение постов для тех, кто не имеет аккаунта в Twitter, а также урезал количество твитов в день, которые могут читать владельцы платных и бесплатных аккаунтов.

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