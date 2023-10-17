Фанатский фестиваль Comic Con проходит в Нью-Йорке

Поклонники комиксов съезжаются в Нью-Йорк на ежегодный Comic Con.

Четырёхдневное мероприятие собрало тысячи участников.

[Наташа Ньевес, поклонница «Звёздных войн»]:

«Я приезжаю каждый год. Всю свою жизнь я была фанаткой. И сейчас пришло время, когда я действительно могу выразить себя и не испытывать стыда. В детстве мне часто приходилось это скрывать. Тогда это было не круто».

Ожидается, что праздник посетит почти 200 000 человек. Это поклонники поп-культуры: от комиксов и аниме до фильмов и телевидения.

[Джеймс, участник]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В этом году упор сделали на фильмы ужасов.

[Кристина Роджерс, соорганизатор мероприятия]:

«Состоялось несколько премьер хоррор-фильмов. Пока я говорю, Чаки бродит по зданию, радуя фанатов. Также о предстоящих проектах расскажет кинокомпания Blumhouse. Так что это будет жутко чудесное время».

Хотя в Голливуде продолжается забастовка актёров, на съезде выступят несколько знаменитостей.

[Кристина Роджерс, соорганизатор мероприятия]:

«Профсоюз SAG позаботился о том, чтобы не только донести своё послание, но и отправить к нам звёзд. Так что к нам придут Крис Эванс и Юэн Макгрегор».

Впервые нью-йоркский Comic Con прошёл в 2006 году. Он объединяет поклонников комиксов, графических романов, аниме, манги, видеоигр, косплея, игрушек, кино и телевидения.

Отменяли его только в 2020 году из-за пандемии. Тогда мероприятие прошло виртуально.

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