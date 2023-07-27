Президента Нигера Мохамеда Базума отстранили от власти. Об этом заявили мятежные военные, выступив вечером в среду..

Военные Нигера захватили власть и удерживают президента во дворце

Президента Нигера Мохамеда Базума отстранили от власти. Об этом заявили мятежные военные, выступив вечером в среду на национальном телеканале.

Базума удерживают в президентском дворце его же охранники.

Спикер армии Амаду Абдрамане объявил, что все границы страны, расположенной на западе Африки, закрыты. Также приостановлено действие конституции и всех государственных учреждений. Вводится комендантский час.

По его словам, военные объединились в так называемый Национальный совет по охране родины и решили положить конец правящему режиму.

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[Амаду Абдрамане, спикер вооружённых сил Нигера]:«Это следует за постоянным ухудшением ситуации с безопасностью и плохим экономическим и социальным управлением».

Сторонники президента собрались у Национальной ассамблеи в столице и призывают освободить Базума. Его демократически избрали в 2021 году. Он считается близким союзником Франции.

[протестующий]:«Демократия должна восторжествовать. Урны для голосования победили, и президент Базум был избран на пять лет. Народ твёрдо стоит на ногах и защищает достоинство своего президента».

Нигер – ключевой союзник Запада в борьбе с джихадистами в регионе Сахеля, которые в пришли из Мали и в последнее десятилетие распространили своё влияние. Переворот усложнит эти усилия.

На международном уровне США призвали к освобождению Базума, а Европейский Союз, ООН, Франция и другие страны осудили переворот.

Избрание Базума стало первой демократической сменой власти в Нигере. С 1960 года, с момента обретения страной независимости от Франции, здесь произошло четыре успешных военных переворота и несколько неудачных попыток.

В целом для Западной и Центральной Африки это уже седьмой военный переворот с 2020 года.

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