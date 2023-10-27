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Инсталляции из тысяч тыквенных фонарей сделали к Хэллоуину в США

Инсталляции из тысяч тыквенных фонарей сделали к Хэллоуину в США

Ужасные и в то же время забавные. В этом мини-парке развлечений гостей встречают анимированные тыквенные фонари...

Дата загрузки: 2023-10-27

Инсталляции из тысяч тыквенных фонарей сделали к Хэллоуину в США
Ужасные и в то же время забавные. В этом мини-парке развлечений гостей встречают анимированные тыквенные фонари. «Ночи Джека» – так называется эта весёлая выставка, посвящённая Хэллоуину. Её каждый год устраивают в горах Санта-Моника недалеко от Лос-Анджелеса.

Под покровом ночи гости прогуливаются по дорожке длиной в километр. Повсюду поджидают световые инсталляции, и каждая сделана из тыкв. Светильник Джека – главный символ Хэллоуина.

На маршруте встречаются морские обитатели, огромные динозавры и принцессы из диснеевских мультиков. А вот эта экспозиция посвящена знаменитостям, получившим звезду на голливудской «Аллее славы».

Дальше идут тыквенные фонари с портретами знаменитых супружеских пар. В их числе и принц Гарри со своей женой Меган. Они уже несколько лет живут в США.

[гость парка развлечений]:
«Эта тропа изумительная. Художественный вкус, креативность. На это стоит посмотреть. Думаю, это позволяет каждому снова стать ребёнком. Здесь нравится и детям, и взрослым. Очень весело».

[гостья парка развлечений]:
«Мне очень нравится выставка «Ночи Джека». Интересно посмотреть на работы местных талантливых художников. Многое просто не ожидаешь увидеть на тыкве».

[гостья парка развлечений]:
«Здесь всё очень ярко и интересно, очень весело. Много развлечений для детей. Думаю, это здорово».

На создание светящихся инсталляций израсходовали тысячи тыкв. Выставка закроется после Хэллоуина, который отметят 31 октября.
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