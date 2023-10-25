«Аромат вечности»: учёные воссоздали запах древнеегипетского бальзама для мумификации

Перенестись на 3500 лет назад и вдохнуть «Аромат вечности» предлагают на новой выставке в Дании. Для..

Перенестись на 3500 лет назад и вдохнуть «Аромат вечности» предлагают на новой выставке в Дании. Для этого нужно лишь приоткрыть глиняный сосуд и ощутить запах одного из древнеегипетских бальзамов для мумификации.

Аромат воссоздали немецкие учёные. Они исследовали остатки вещества для бальзамирования, найденного в гробнице знатной египетской женщины Сенетней. Она умерла примерно в 1450 году до нашей эры. Её похоронили в Долине царей. Бальзам хранился в ритуальных сосудах – канопах.

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[Барбара Хубер, исследовательница]:«У нас были только капельки бальзама для мумификации, которым покрывали тело умершей. Мы взяли образцы из канопов и идентифицировали вещества в бальзаме. Узнав его молекулярный состав, мы воссоздали древний запах вечности или загробной жизни».

В бальзаме обнаружили сложную смесь из пчелиного воска, растительных масел, жиров, смол и других веществ. Воссоздать аромат помогла французский парфюмер Кэрол Кальвез. Она создала 20 парфюмерных композиций, из которых выбрали одну.

[Кэрол Кальвез, парфюмер]:«Этот запах я описываю так: древесный, смолистый, бальзамический, альдегидный, очень тёплый и мощный. Думаю, это очень важно. Он напоминает мне о праздниках в Греции, потому что одна из его основных ноток – это аромат фисташки мастичной».

Эксперты говорят, что исследование состава бальзама даёт новое представление о процессе мумификации умерших, а также о торговых путях Древнего Египта.

[Барбара Хубер, исследовательница]:«В составе есть растения из Центральной Европы, Юго-Восточной Азии и Средиземноморья. Возможно, что-то было доступно и в Египте, например, пчелиный воск. И всё это собрано в одном бальзаме для мумификации».

Выставка называется «Древний Египет – одержимость жизнью». По мнению организаторов, воссозданный аромат словно открывает портал в прошлое.

[Стеффен Терп Лаурсен, сотрудник музея]:«Древние египтяне не были болезненно увлечёнными смертью людьми. Они были очарованы жизнью, и особенно её продолжением».

Выставка в музее археологии продлится до 18 августа следующего года.

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