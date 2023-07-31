Как симуляторы помогают автогонщикам побеждать на треке

[Саша Фенестраз, автогонщик]:

«Это мой первый сезон в «Формуле E». У меня дома и даже на базе команды есть гоночный симулятор, и мы часто им пользуемся».

Новичок команды Nissan Саша Фенестраз готовится к этапу гонки «Формула Е» в Лондоне. Пилоту 24 года, и более 20 из них он за рулём. Но кроме того гонщик много времени проводит за симулятором.

Пилот увлекался подобными видеоиграми и в детстве. Поэтому сейчас отчётливо видит, насколько продвинулись технологии.

[Саша Фенестраз, автогонщик]:

«Изменения огромные. Я говорю о реалистичности графики, ощущениях от вождения (виртуальной) машины и о прочем. Технология сильно продвинулась, и это приятно видеть. Думаю, лет через 10-15 это будет ещё реалистичнее».

Впрочем, симулятор для гонщика не развлечение, а важная необходимость. Он помогает изучать новые трассы, что прокладывает путь к победе.

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[Саша Фенестраз, автогонщик]:

«Например, я совсем не знал трассу в Лондоне, но благодаря симулятору смог долго тренироваться и изучать её. Это отличный инструмент для нас, гонщиков».

Саша Фенестраз родился во Франции, а вырос в Аргентине. В 2006 году стал участвовать в гонках на картах и одержал 11 юниорских побед. Раньше пилот выступал на болидах с бензиновым мотором, поэтому теперь ему надо привыкнуть к электрокарам. Говорит, что управлять ими сложнее. Они тяжелее из-за аккумуляторов. Также у этих машин другие шины, и сцепление с дорогой немного слабее.

Турнир «Формула Е» проходит с 2014 года. В нём участвуют электромобили с открытыми колёсами.

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