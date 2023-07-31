Более 40 человек погибли и не менее 200 пострадали в результате взрыва на съезде политической партии..

Атака террориста-смертника в Пакистане: более 40 погибших и 200 раненых

Более 40 человек погибли и не менее 200 пострадали в результате взрыва на съезде политической партии в районе Баджаур в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Полиция сообщила, что подрыв совершил террорист-смертник.

Съезд в городе Кхар проводила партия «Собрание исламских богословов». Она входит в правящую коалицию Пакистана. Взрыв прогремел во время выступления регионального лидера этого политического объединения. На митинге присутствовало примерно 500 человек.

[очевидец]:

«Я не знаю, как и что именно произошло. Я просто видел огонь и слышал сильный взрыв. Я сидел недалеко от сцены, а наше руководство было рядом с ней. После взрыва я увидел сотни людей, лежащих на земле. Кто-то начал стрелять в воздух».

Раненых доставили в местную больницу. Она уже переполнена. Тех, кто в тяжёлом состоянии, отправили в Пешавар. По словам официальных лиц, число погибших может увеличиться.

[Маулана Абдур Рашид, очевидец]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Сегодня во время митинга «Собрания исламских богословов» произошёл взрыв. Многие наши соратники погибли, и многие получили ранения».

Провинция Хайбер-Пахтунхва граничит с Афганистаном. Оттуда часто делают вылазки исламистские боевики. Они атакуют правоохранителей и мирных жителей. В самом Пакистане также действуют террористические организации.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна группировка. Однако следователи полагают, что за нападением стоит «Исламское государство»* – запрещённая в России и других странах террористическая организация. В этом году она уже совершила несколько атак в Баджауре. Ранее она заявляла, что нацелена на пакистанскую религиозно-политическую партию «Собрание исламских богословов».

*«Исламское государство» – организация, которая в России признана террористической и запрещена

Короткая ссылка на эту страницу: