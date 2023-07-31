Атака террориста-смертника в Пакистане: более 40 погибших и 200 раненых

Более 40 человек погибли и не менее 200 пострадали в результате взрыва на съезде политической партии..
Дата загрузки: 2023-07-31
Съезд в городе Кхар проводила партия «Собрание исламских богословов». Она входит в правящую коалицию Пакистана. Взрыв прогремел во время выступления регионального лидера этого политического объединения. На митинге присутствовало примерно 500 человек.
[очевидец]:
«Я не знаю, как и что именно произошло. Я просто видел огонь и слышал сильный взрыв. Я сидел недалеко от сцены, а наше руководство было рядом с ней. После взрыва я увидел сотни людей, лежащих на земле. Кто-то начал стрелять в воздух».
Раненых доставили в местную больницу. Она уже переполнена. Тех, кто в тяжёлом состоянии, отправили в Пешавар. По словам официальных лиц, число погибших может увеличиться.
[Маулана Абдур Рашид, очевидец]:
«Сегодня во время митинга «Собрания исламских богословов» произошёл взрыв. Многие наши соратники погибли, и многие получили ранения».
Провинция Хайбер-Пахтунхва граничит с Афганистаном. Оттуда часто делают вылазки исламистские боевики. Они атакуют правоохранителей и мирных жителей. В самом Пакистане также действуют террористические организации.
Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна группировка. Однако следователи полагают, что за нападением стоит «Исламское государство»* – запрещённая в России и других странах террористическая организация. В этом году она уже совершила несколько атак в Баджауре. Ранее она заявляла, что нацелена на пакистанскую религиозно-политическую партию «Собрание исламских богословов».
*«Исламское государство» – организация, которая в России признана террористической и запрещена
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