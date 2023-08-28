Элегантность и мастерство: чемпионат мира по танго проходит в Буэнос-Айресе

Элегантность и отточенное мастерство вновь демонстрируют на сцене в Буэнос-Айресе. Здесь проходит чемпионат мира по аргентинскому..
Дата загрузки: 2023-08-29
Элегантность и отточенное мастерство вновь демонстрируют на сцене в Буэнос-Айресе. Здесь проходит чемпионат мира по аргентинскому танго. Десятки пар соперничают за звание лучших танцоров.
Это конкурс по сценическому танго. Пары танцуют соло. Музыка отобрана заранее.
[Факундо Родригеса, участник чемпионата]:
«Это не просто танец. Это жизнь Буэнос-Айреса и воздух, которым мы дышим. Иностранные танцоры приезжают сюда, делятся своим видением танго, а потом везут танго обратно в свои страны. Хотя они не родились здесь и не выросли на танго, но они послы этого танца».
[Хулиан Санчес, участник чемпионата]:
«Я удивлен тем, как широко распространились эти музыка и танец, сколько границ пересекли. Хотя родина танго здесь, но сегодня у этого танца глобальное значение. Думаю, лучшее, что могло произойти, – это то, что другие страны восприняли танго, и оно стало частью их культуры».
В рамках чемпионата также пройдут соревнования по салонному танго. Его исполняют в стиле 40-х годов. Тот период считается «золотым веком» этого танца. Зародилось танго в портовом районе Буэнос-Айреса в конце XIX века.
В этом году чемпионату исполняется 20 лет. Он проходит во время фестиваля танго в Буэнос-Айресе, который организуют власти города.
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