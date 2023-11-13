Сумасшедшие гонки на забавных машинах устроили в Буэнос-Айресе

Причудливые машины мчатся по гоночному треку в Буэнос-Айресе. Здесь и ракеты, и колбаса, и сырная лавка...

Причудливые машины мчатся по гоночному треку в Буэнос-Айресе. Здесь и ракеты, и колбаса, и сырная лавка. Забавные самодельные автомобили проходят повороты и преодолевают препятствия. Победителем этих сумасшедших гонок станет тот, кто покажет лучшее время на трассе.

[гонщик]:

«Наша команда называется “Изысканное рагу“. Мы решили сделать машину в виде тушёного мяса в горшочке. Это символ Аргентины, поскольку на наших столах всегда есть хорошее рагу».

В гонках участвует 30 команд. Поболеть за них пришли 30 тысяч зрителей.

[гонщица]:

«Я люблю машины. Когда мы узнали о гонке, у нас не было никаких сомнений в том, что будем участвовать».

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По правилам, автомобили должны быть необычными и забавными. У них нет двигателя, но обязательное условие – сделать хорошие тормоза.

Впервые сумасшедшие гонки прошли в Бельгии в 2000 году. Потом соревнования проводили в Токио, Лондоне, Хельсинки, Загребе, Техасе, Мадриде и других городах. В Буэнос-Айресе они проходят во второй раз.

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