Австралиец помогает людям с деменцией избежать одиночества

Австралийцу Брюсу Веберу после пребывания в коме пришлось заново учиться ходить и говорить. Но на этом..

[Брюс Вебер, житель Марри-Бриджа]:

«Все мои друзья испарились, и мне пришлось пройти через это испытание».

Австралийцу Брюсу Веберу после пребывания в коме пришлось заново учиться ходить и говорить. Но на этом беды не кончились. У мужчины выявили деменцию, и в итоге он оказался в одиночестве.

Вся жизнь Брюса свелась к тому, чтобы сидеть днями в комнате и смотреть телевизор. Но вскоре он понял – такое не для него.

Пожилой мужчина пришёл за помощью в общественный центр в своём городе – Марри-Бридже. Попросил проводить еженедельные встречи для таких же, как и он, людей с деменцией. Этот проект действует уже два года. Осуществлять его помогают волонтёры.

[Сара Смит, сотрудница общественного центра]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В общественном центре можно поухаживать за растениями, погулять среди грядок и поговорить. А можно зайти в здание и побеседовать за чашкой кофе. Кстати, здесь двери выкрасили в разный цвет, чтобы гостям с недугом было проще ориентироваться.

[Брюс Вебер, житель Марри-Бриджа]:

«Это общение помогает мне двигаться вперёд – быть вместе с сообществом, с людьми и служить примером для будущих посетителей».

В Австралии насчитывается полмиллиона людей с деменцией. По мнению специалистов, им необходимы общение и поддержка, чтобы не чувствовать себя ненужными и одинокими. В этом же нуждаются и их родные.

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