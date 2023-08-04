В ЮАР жестовый язык стал официальным

Жестовый язык стал 12-м официальным языком в ЮАР. Соответствующий закон недавно подписал президент страны. [Сирил Рамафоса,..
Дата загрузки: 2023-08-04
[Сирил Рамафоса, президент ЮАР]:
«Все официальные языки должны пользоваться паритетом, то есть, равным уважением. И к ним должно быть справедливое отношение».
Глухому школьнику Бонгумусе Манане это изменение дарит большие надежды.
[Бонгумуса Манана, житель Йоханнесбурга]:
«Я надеюсь поступить в университет в следующем году. Раньше, когда жестовый язык не был официальным, я думал, что не смогу поступить. У меня было много сомнений. Но теперь я знаю, что могу поступить в университет и осуществить свои мечты. Я могу достичь всего».
В ЮАР есть около 40 школ и один вуз для глухих. Теперь для людей с нарушениями слуха откроется больше возможностей.
По данным веб-сайта World Atlas, жестовый язык считается официальным в 41 стране. Четыре из них в Африке. Это Кения, ЮАР, Уганда и Зимбабве.
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