В ЮАР жестовый язык стал официальным

Жестовый язык стал 12-м официальным языком в ЮАР. Соответствующий закон недавно подписал президент страны. [Сирил Рамафоса,..

[Сирил Рамафоса, президент ЮАР]:

«Все официальные языки должны пользоваться паритетом, то есть, равным уважением. И к ним должно быть справедливое отношение».

Жестовый язык стал 12-м официальным языком в ЮАР. Соответствующий закон недавно подписал президент страны.

Глухому школьнику Бонгумусе Манане это изменение дарит большие надежды.

[Бонгумуса Манана, житель Йоханнесбурга]:

«Я надеюсь поступить в университет в следующем году. Раньше, когда жестовый язык не был официальным, я думал, что не смогу поступить. У меня было много сомнений. Но теперь я знаю, что могу поступить в университет и осуществить свои мечты. Я могу достичь всего».

В ЮАР есть около 40 школ и один вуз для глухих. Теперь для людей с нарушениями слуха откроется больше возможностей.

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По данным веб-сайта World Atlas, жестовый язык считается официальным в 41 стране. Четыре из них в Африке. Это Кения, ЮАР, Уганда и Зимбабве.

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