Нигериец увлёкся игрой на волынке и создал оркестр

Эта шотландская музыка звучит в тысячах миль от Шотландии – в Абудже, столице Нигерии. По улицам..
Дата загрузки: 2023-10-04
Эта шотландская музыка звучит в тысячах миль от Шотландии – в Абудже, столице Нигерии. По улицам марширует оркестр волынщиков.
Для этих мест – настоящая экзотика. Но так было не всегда. До 60-х годов прошлого века Нигерия была британской колонией, и игра на волынках была здесь в моде. С обретением страной независимости интерес к этому инструменту у нигерийцев почти угас.
Но только не у Чукву Калу.
[Чукву Калу, волынщик]:
«Мы стараемся играть знакомые мелодии, чтобы человек мог подпевать, когда мы играем».
Чукву основал оркестр ещё 20 лет назад.
А началось всё с того, что, когда ему было 18 лет, он увидел полицейского, играющего на шотландской волынке. Это так его впечатлило, что он тоже захотел научиться.
Сейчас в оркестре 24 участника. Музыканты играют на свадьбах и национальных праздниках.
Чукву также обучает игре на волынке молодёжь.
[Чукву Калу, волынщик]:
«Вместо того чтобы заниматься преступлениями, пусть играют на этом уникальном инструменте. Это особенный инструмент, он не так популярен, как другие. Но если научитесь играть на волынке, сможете заработать на жизнь».
У Чукву есть мечта – побывать со своим оркестром в Национальном центре волынки в Шотландии.
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