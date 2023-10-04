Нигериец увлёкся игрой на волынке и создал оркестр

Эта шотландская музыка звучит в тысячах миль от Шотландии – в Абудже, столице Нигерии. По улицам..

Эта шотландская музыка звучит в тысячах миль от Шотландии – в Абудже, столице Нигерии. По улицам марширует оркестр волынщиков.

Для этих мест – настоящая экзотика. Но так было не всегда. До 60-х годов прошлого века Нигерия была британской колонией, и игра на волынках была здесь в моде. С обретением страной независимости интерес к этому инструменту у нигерийцев почти угас.

Но только не у Чукву Калу.

[Чукву Калу, волынщик]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Чукву основал оркестр ещё 20 лет назад.

А началось всё с того, что, когда ему было 18 лет, он увидел полицейского, играющего на шотландской волынке. Это так его впечатлило, что он тоже захотел научиться.

Сейчас в оркестре 24 участника. Музыканты играют на свадьбах и национальных праздниках.

Чукву также обучает игре на волынке молодёжь.

[Чукву Калу, волынщик]:

«Вместо того чтобы заниматься преступлениями, пусть играют на этом уникальном инструменте. Это особенный инструмент, он не так популярен, как другие. Но если научитесь играть на волынке, сможете заработать на жизнь».

У Чукву есть мечта – побывать со своим оркестром в Национальном центре волынки в Шотландии.

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