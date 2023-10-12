В светской Японии посещение храмов становится всё популярнее

Примерно 70% японцев считают себя нерелигиозными. Но в последние годы в храмы приходит всё больше людей...

Примерно 70% японцев считают себя нерелигиозными. Но в последние годы в храмы приходит всё больше людей. Многие посещают святыни по всей стране. Так что же тянет японцев в религиозные места?

Момо Номура побывала уже во многих храмах. Говорит, что ей нравятся ритуалы.

[Момо Номура, посетительница храма]:

«Для меня это осознанность. Я хочу уделять немного времени тому, чтобы прийти в спокойное состояние. Дважды поклонюсь, дважды хлопну в ладоши, затем ещё раз поклонюсь – это помогает мне очистить мысли».

Но не только это привлекает Момо. Во многих храмах посетителям выдают своеобразные открытки с госюин. Так называется печать с названием храма, написанная иероглифами. Также на открытке указывают дату посещения святыни. В итоге получается маленькое произведение искусства. Иногда госюин делают в виде рисунка.

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Открытку надо вклеивать в специальную книгу – госюинтё. А можно взять книгу с собой, и тогда священнослужитель поставит печать прямо в ней.

[Момо Номура, посетительница храма]:

«Раньше я не посещала храмы. Но благодаря открыткам с госюин я окунулась в мир святынь. Теперь они стали мне ближе». [Масами Такеда, посетительница храма]:

«У меня госюин, как минимум, тысяча. Как только узнаю о красивой печати, сразу отправляюсь в тот храм».

Коллекционеры не только собирают печати, но и выкладывают их фотографии в социальные сети. При этом снимки делают на фоне храмов.

[Рё Ёсида, владелец информационных сайтов о храмах]:

«Люди, возможно, и не знают о тех храмах, но увидев фотографии, могут вдохновиться и посетить святыни».

В Японии есть более ста тысяч храмов. По мнению экспертов, люди стали чаще посещать религиозные места из-за тяги к традициям.

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