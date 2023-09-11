Новое красочное здание в стиле индейцев представили в Боливии

В высокогорном боливийском городе Эль-Альто – новая достопримечательность. Здесь открыли для публики очередное творение архитектора Фредди..
Дата загрузки: 2023-09-12
В высокогорном боливийском городе Эль-Альто – новая достопримечательность. Здесь открыли для публики очередное творение архитектора Фредди Мамани. Его считают самым креативным архитектором Боливии, и он славится своим китчевым стилем с отсылкой к индейской культуре аймара.
[Виктор Чоке Флорес, владелец нового здания]:
«Мы хотели работать с архитектором Фредди Мамани, и мы прекрасно совместили современность с чем-то, уходящим корнями в нашу культуру, в нашу суть, в наши традиции. Мы не должны забывать, откуда мы пришли и куда идём».
Называется это творение «Круиз по Андам». Включает несколько танцевальных залов, отель и ресторан национальной кухни, а также смотровую площадку в форме корабля, с видом на весь город.
Архитектор использовал яркие орнаменты и рисунки с керамики аймара. Здание отличается оригинальными формами.
[Фредди Мамани, архитектор]:
«Мы хотим продвигать туризм и город Эль-Альто с помощью архитектуры, но архитектуры с идентичностью, со смыслом, с корнями предков».
Архитектор известен своими проектами многоуровневых домов. У каждого уровня своя функция. Обычно на первом этаже магазины. Второй и третий этажи – для сдачи жилья в аренду, а также для семейных и дружеских встреч. На последнем этаже живут владельцы.
Архитектурный стиль Фредди Мамани называют «шоле». Это сочетание слов «шале», что означает загородный дом, и «чоло» – так испанские колонизаторы пренебрежительно называли коренное население Боливии. Красочные здания бросают вызов стереотипу о недалёкости и бедности индейцев.
[местная жительница]:
«Мы видим красочные здания в Эль-Альто. Слово «чоло» уже не обидное – его включили в название стиля».
Фредди Мамани построил в Боливии около 100 самобытных зданий. Больше всего – в Эль-Альто, который расположен на высоте более четырёх тысяч метров над уровнем моря. Город теперь не серый, что привлекает туристов со всего мира.
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