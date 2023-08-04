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Дональд Трамп не признал себя виновным по новым обвинениям

Дональд Трамп не признал себя виновным по новым обвинениям

Бывший президент США Дональд Трамп не признал себя виновным по обвинению в организации заговора с целью..

Дата загрузки: 2023-08-04

Дональд Трамп не признал себя виновным по новым обвинениям
Бывший президент США Дональд Трамп не признал себя виновным по обвинению в организации заговора с целью отменить своё поражение на выборах 2020 года.

Он прибыл на первое заседание в суд Вашингтона, чтобы заслушать обвинения по третьему делу в свой адрес, которое инициировал специальный прокурор Джек Смит.

После получасового зачитывания всех пунктов обвинения Трамп выступил со свои заявлением, подчеркнув слово «Невиновен».

77-летнему политику вменяют заговор с целью обмана США, лишения граждан их права голоса и воспрепятствования официальному расследованию. По самому серьёзному пункту предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

После заседания Трампа освободили без каких-либо ограничений. Единственным условием является то, что со свидетелями он может обсуждать дело только в присутствии своих адвокатов.

Сам экс-президент называет все дела, которые открыли против него, охотой на ведьм, направленной на то, чтобы помешать ему переизбраться на президентский пост.

[Дональд Трамп, бывший президент США]:
«Этого вообще не должно было случиться в Америке. Это преследование человека, который с большим отрывом лидирует на республиканских праймериз и значительно опережает Байдена. То есть, если вы не можете победить его, вы преследуете его. Мы не можем позволить подобному происходить в Америке».

Следующее слушание по делу назначено на 28 августа. При этом защита Трампа уже выразила недовольство в связи с тем, что у них остаётся мало времени на подготовку. По их словам, у обвинения было три года, чтобы собрать дело, теперь же нужно предоставить возможность адвокатам обеспечить защиту.

[Алина Хабба, представитель бывшего президента Дональда Трампа]:
«Это не случайность. Это вмешательство в избирательную кампанию ведущего кандидата в президенты. Президент Трамп находится в такой осаде, какой мы раньше никогда не видели».

Поскольку 92% голосов в округе Колумбия в 2020 году достались Джо Байдену, адвокаты Трампа уже заявили, что попытаются перенести судебный процесс на более благоприятную политическую территорию, такую как штат Вирджиния.

Ранее Дональду Трампу выдвинули обвинения в неправильном обращении с секретными документами. Экс-президент также не признал себя виновным.
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