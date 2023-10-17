Захватывающее путешествие в мир японской культуры предлагают совершить в Музее детства в Лондоне. Новая выставка под..

От мифов до манги: новая выставка в Лондоне знакомит с японской культурой

Захватывающее путешествие в мир японской культуры предлагают совершить в Музее детства в Лондоне. Новая выставка под названием «Япония: от мифов до манги» разделена на четыре экспозиции – «Небо», «Море», «Лес» и «Город».

[Кэти Каналес, куратор выставки]:

«Изюминкой выставки стало невероятное переплетение искусства, дизайна и технологий. Кроме того, здесь показано, как живость и креативность, присущие японской культуре, а также история и природа вдохновили людей на создание любимых многими произведений искусства, аниме, манги и так далее».

Раздел «Небо» знакомит с историями, вдохновлёнными солнцем, луной и звёздами. Экспозиция «Море» посвящена океану – одному из главных героев японских мифов и сказок. Центральное место здесь занимает знаменитая гравюра «Большая волна в Канагаве», созданная японским художником Кацусикой Хокусаем в XIX веке.

В третьем разделе можно узнать о волшебных историях, родившихся в обширных лесах Японии. Этой теме посвящён анимационный фильм «Сказание о принцессе Кагуя». Это история о крошечной принцессе, которую ремесленник нашёл в стебле бамбука. Здесь также представлены коллекционные фигурки животных и миниатюрные скульптуры нэцкэ.

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Экспозиция «Город» отражает современный мир Японии в таких видах искусства, как манга и аниме. Часть раздела посвящена видеоиграм. Здесь же представлены роботы-трансформеры, рисоварка в стиле Hello Kitty и знаменитые игрушки тамагочи.

Гости музея могут и сами попробовать себя в различных видах искусства – например, нарисовать мангу или сделать бумажного журавлика.

[Кэти Каналес, куратор выставки]:

«Мы хотели привнести что-то, что понравилось бы и детям, и их родителям, чтобы каждый мог что-то создать – мангу или оригами».

Выставка продлится до сентября следующего года.

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