Главные награды Чемпионата мира по аргентинскому танго остались в Буэнос-Айресе. В категории салонное танго победили Джонни..

Главные награды Чемпионата мира по танго остаются в Буэнос-Айресе

Главные награды Чемпионата мира по аргентинскому танго остались в Буэнос-Айресе. В категории салонное танго победили Джонни Карвахаль и Суай Кирога, которые представляют аргентинскую столицу.

[Джонни Карвахаль, победитель Чемпионата по танго]:

«Я мечтал об этом много лет. Достичь этого уровня – значит почти достичь вершины, но впереди ещё долгий путь. Это отзывается трепетом в моём сердце. И эта награда говорит о том, что наша работа выполнена хорошо». [Суай Кирога, победительница Чемпионата по танго]:

«Мы репетировали вместе девять месяцев, но в целом достичь такого можно только после 20-30 лет танцев».

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В категории «сценическое танго» первое место заняли Хулиан Санчес и Бруна Эстеллита. Тоже из Буэнос-Айреса.

[Хулиан Санчес, победитель Чемпионата по танго]:

«Сегодня всё прошло хорошо, и мы счастливы. Когда нам сказали, что мы победили, мы не могли в это поверить».

Чемпионат мира по аргентинскому танго отмечает свой 20-летний юбилей. В этом году в нём участвовали 650 пар из 35 стран. Финал посмотрели 20 тысяч зрителей.

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