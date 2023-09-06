Два человека погибли в результате наводнения в Болгарии. Его вызвали проливные дожди. Они обрушились на муниципалитет..

Проливные дожди смывали людей и машины в Болгарии, Греции и Турции

Два человека погибли в результате наводнения в Болгарии. Его вызвали проливные дожди. Они обрушились на муниципалитет ЦАрево на черноморском побережье.

Вода смывала кемпинговые трейлеры и автомобили. В итоге они оказались в море. Также затопило бунгало и отели на побережье.

Правительство объявило чрезвычайное положение. Десятки людей эвакуировали.

Метеорологи сообщают, что в одном из посёлков выпало максимальное количество осадков – 311 миллиметров. Это в четыре раза больше месячной нормы.

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А это небольшой греческий остров Скиатос. Здесь дожди превратили улицы в бурные реки.

Дожди на запад и в центр Греции принёс шторм «Даниэль». Сообщается об одном погибшем. На мужчину упала стена подтопленного дома.

Стоит отметить, что лишь недавно на севере Греции удалось взять под контроль смертоносный пожар, который бушевал более двух недель и унёс жизни более 20 человек.

Накрыла водная стихия и Турцию. Не менее двух человек погибли после того, как дожди затопили целые районы Стамбула. Здесь закрыли метро. Также около десяти человек пришлось вызволять из здания библиотеки.

Мэр города сказал, что за три часа выпало 130 литров воды на квадратный метр.

[Экрем Имамоглу, мэр Стамбула]:

«Дождь начался примерно в 6:30 вечера и стал ослабевать после 9:30».

Сообщается, что двух туристов смыло водой в туристическом лагере на северо-западе Турции.

Ещё четверо числятся пропавшими без вести после того, как их смыло в другом лагере недалеко от границы с Болгарией.

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