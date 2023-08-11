ЭКОВАС активизировал резервы для возможной военной интервенции в Нигере

Против военных Нигера, захвативших власть в результате переворота, возможно, применят силу. К этому стал готовиться западноафриканский..

Против военных Нигера, захвативших власть в результате переворота, возможно, применят силу. К этому стал готовиться западноафриканский блок ЭКОВАС. Он заявил, что хочет мирного восстановления демократии, однако варианта введения войск также не исключает.

Заявление он сделал на саммите лидеров западноафриканских стран, который в основном был посвящён Нигеру.

[Омар Алье Турэ, председатель комиссии ЭКОВАС]:

«Отдаём распоряжение комитету начальников штабов немедленно активировать резервные силы ЭКОВАС со всеми их элементами. Развернуть резервные силы ЭКОВАС для восстановления конституционного порядка в республике Нигер».

Одновременно лидеры ЭКОВАСа пообещали ужесточить санкции, а также заблокировать выезд из Нигера для тех, кто мешает вернуться к власти избранному президенту страны Мохамеду Базуму.

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Нигер, добывающий уран, до переворота был важным союзником Запада в борьбе против исламистских повстанцев, опустошающих регион Сахель.

[местный житель]:

«Должен быть диалог. Давайте сядем за стол переговоров. Мы не хотим, чтобы что-то случилось. Нигерия и Нигер – мы братья и у нас общая граница. Между нами тесная связь. Более того, мы – единый африканский континент».

Военная хунта захватила власть в Нигере 26 июля. Она отвергла все дипломатические предложения, а также отказалась выполнять ультиматум ЭКОВАС к 6 августа восстановить на должности Базума.

Военные уже объявили, что сформировали новое правительство. Его состав на национальном телевидении представил Махамане Руфаи Лауали, называющий себя «генеральным секретарём правительства».

Стоит отметить, что соседние Мали и Буркина-Фасо, где власть также захватили военные в результате переворотов, заявили, что военная интервенция ЭКОВАС будет равносильна объявлению их странам войны.

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