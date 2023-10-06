Тайфун «Койну» обрушил на Тайвань ураганные ветры и ливни

Тайфун «Койну» принёс на Тайвань ураганные ветры и ливни. Он движется через остров с южного побережья...

Тайфун «Койну» принёс на Тайвань ураганные ветры и ливни. Он движется через остров с южного побережья. Уже сообщается о 190 пострадавших. О погибших информации не поступало.

Из-за непогоды почти во всех провинциях объявили выходной и отменили занятия в школах. Миллионы людей по возможности остаются дома.

Самый сильный дождь идёт в районе восточного побережья. Но и здесь, как говорят местные жители, осадков меньше, чем обычно.

[местный житель]:

«По сравнению с предыдущими тайфунами кажется, что ветер очень сильный, но дождя мало. Я слышал, что вчера на острове Орхидей был довольно сильный ветер. Возможно, климат слишком засушливый, поэтому в районе Тайдуна мы не видим много дождей».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Что касается столицы Тайбэя, её стихия пока не сильно затронула, и город живёт в обычном ритме.

«Койну», что в переводе с японского означает «щенок», обрушился на тайваньский полуостров Хэнчунь как тайфун четвёртой категории. То есть скорость ветра достигала 252 километров в час.

При этом, как показывают прогнозы, когда «Койну» пересечёт Тайваньский пролив и направится в сторону китайской провинции Гуандун, его сила ослабнет.

Короткая ссылка на эту страницу: