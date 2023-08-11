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В испанской Кордове температура достигла 45 градусов

В испанской Кордове температура достигла 45 градусов

В испанской Кордове многие туристы не выпускают из рук веера, прячутся в тени или вовсе охлаждаются..

Дата загрузки: 2023-08-13

В испанской Кордове температура достигла 45 градусов
В испанской Кордове многие туристы не выпускают из рук веера, прячутся в тени или вовсе охлаждаются у фонтанов. На улице выше 40, а в одном районе города термометр зафиксировал температуру в 45 градусов.

[туристка из Нидерландов]:
«Очень жарко, но пережить можно. Если днём где-нибудь пообедать, а попозже снова выйти на улицу, то ещё ничего. Но сейчас очень жарко».

[турист из Нидерландов]:
«Мы всегда ездим в отпуск в Испанию».

[туристка из Нидерландов]:
«Но сейчас… Мы никогда не видели ничего подобного. Думаю, сейчас самая жаркая погода, которую мы когда-либо наблюдали».

Испания переживает третью волну летней жары. В некоторых регионах температура превышает 40 градусов. Власти рекомендуют пожилым и людям с хроническими болезнями не выходить на улицу днём, когда солнце особенно агрессивное.
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