В испанской Кордове температура достигла 45 градусов

В испанской Кордове многие туристы не выпускают из рук веера, прячутся в тени или вовсе охлаждаются..

[туристка из Нидерландов]:

«Очень жарко, но пережить можно. Если днём где-нибудь пообедать, а попозже снова выйти на улицу, то ещё ничего. Но сейчас очень жарко». [турист из Нидерландов]:

«Мы всегда ездим в отпуск в Испанию». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Но сейчас… Мы никогда не видели ничего подобного. Думаю, сейчас самая жаркая погода, которую мы когда-либо наблюдали».

В испанской Кордове многие туристы не выпускают из рук веера, прячутся в тени или вовсе охлаждаются у фонтанов. На улице выше 40, а в одном районе города термометр зафиксировал температуру в 45 градусов.

Испания переживает третью волну летней жары. В некоторых регионах температура превышает 40 градусов. Власти рекомендуют пожилым и людям с хроническими болезнями не выходить на улицу днём, когда солнце особенно агрессивное.

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