В Австралии изучают, помогут ли электромобили экономить электроэнергию

Пожилой австралиец из Брисбена Робин Классен уже привык заряжать электромобиль днём. На крыше его дома установлены..

Пожилой австралиец из Брисбена Робин Классен уже привык заряжать электромобиль днём. На крыше его дома установлены солнечные панели. Так что в безоблачную погоду машина заряжается быстро.

[Робин Классен, житель Брисбена]:

«В такой отличный весенний день, как сегодня, солнечной энергии хватает на бытовые нужды. За утро можно зарядить один автомобиль, а к полудню – две машины».

Между тем исследователи из Университет Квинсленда выяснили, что в основном электрокары заряжают ночью. Они хотят убедить владельцев машин переносить зарядку на день.

[Андреа Ла Науз, экономист-эколог из Университета Квинсленда]:

«Лучше заряжать машины в то время, когда нет большой нагрузки на электросеть, то есть когда ресурсов в избытке».

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Пенсионерам изменить привычки проще, но для работающих людей нужны подходящие условия.

[Робин Классен, житель Брисбена]:

«Если работодатели оборудуют парковки солнечными панелями, то владельцы электромобилей, приехав на работу, смогут подключать машины к зарядке».

Власти штата Квинсленд уже обещают построить больше электрозаправочных станций.

[Марк Бэйли, министр транспорта Квинсленда]:

«Как и любая новая технология, сеть электрозаправок нуждается в расширении и изменении. Это будет масштабная трансформация».

Исследователи также считают, что электромобили можно использовать в качестве аккумуляторов. То есть заряжать их днём от солнечных электростанций, а вечером и ночью использовать для питания бытовых приборов и освещения дома.

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