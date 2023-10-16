В Австралии изучают, помогут ли электромобили экономить электроэнергию

Пожилой австралиец из Брисбена Робин Классен уже привык заряжать электромобиль днём. На крыше его дома установлены..
Дата загрузки: 2023-10-16
Пожилой австралиец из Брисбена Робин Классен уже привык заряжать электромобиль днём. На крыше его дома установлены солнечные панели. Так что в безоблачную погоду машина заряжается быстро.
[Робин Классен, житель Брисбена]:
«В такой отличный весенний день, как сегодня, солнечной энергии хватает на бытовые нужды. За утро можно зарядить один автомобиль, а к полудню – две машины».
Между тем исследователи из Университет Квинсленда выяснили, что в основном электрокары заряжают ночью. Они хотят убедить владельцев машин переносить зарядку на день.
[Андреа Ла Науз, экономист-эколог из Университета Квинсленда]:
«Лучше заряжать машины в то время, когда нет большой нагрузки на электросеть, то есть когда ресурсов в избытке».
Пенсионерам изменить привычки проще, но для работающих людей нужны подходящие условия.
[Робин Классен, житель Брисбена]:
«Если работодатели оборудуют парковки солнечными панелями, то владельцы электромобилей, приехав на работу, смогут подключать машины к зарядке».
Власти штата Квинсленд уже обещают построить больше электрозаправочных станций.
[Марк Бэйли, министр транспорта Квинсленда]:
«Как и любая новая технология, сеть электрозаправок нуждается в расширении и изменении. Это будет масштабная трансформация».
Исследователи также считают, что электромобили можно использовать в качестве аккумуляторов. То есть заряжать их днём от солнечных электростанций, а вечером и ночью использовать для питания бытовых приборов и освещения дома.
Короткая ссылка на эту страницу: