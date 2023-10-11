Заправься пластиком: кенийская компания делает топливо из отходов

Многие уверены, что пластиковые отходы – серьёзная проблема. А что если это бесценный ресурс? Кенийский бизнесмен..

Многие уверены, что пластиковые отходы – серьёзная проблема. А что если это бесценный ресурс? Кенийский бизнесмен Джеймс Муриту пришёл как раз к такому выводу. Он построил маленький перерабатывающий завод, где из пластика делают топливо.

Отходы скупают у компаний и частников. Пластик очищают от грязи, измельчают и отправляют в специальный реактор. Там проходит процесс пиролиза. Пластик нагревают при температуре не выше 500 градусов. В итоге он распадается на жидкие и газообразные компоненты. Таким образом из килограмма пластика можно получить 800 граммов синтетического топлива.

После пиролиза бензин или дизель должен пройти очистку. Только потом можно заправлять технику.

[Джеймс Муриту, глава компании Progreen Innovations Limited]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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На заводе также делают синтетическое дизельное топливо. Владелец компании заправляет им свой внедорожник.

Эксперты говорят, что на разложение пластика могут уйти десятки, а то и сотни лет. По данным ООН, каждый год в мире производится 400 миллионов тонн пластиковых отходов. В переработку идёт только 9%. Ещё 12% сжигают. Это вредит природе и загрязняет атмосферу. Но с пиролизом всё иначе.

[Никсон Отиено, эксперт-эколог]:

«Есть основания для беспокойства, поскольку в процессе пиролиза выделяются вредные газы. Но надо понимать разницу между пиролизом и сжиганием. Процесс сжигания проходит на открытом воздухе, а пиролиза – в закрытой системе. Это уже сокращает объём токсичных газов. И хотя они и выделяются, есть технологии очистки».

Завод способен производить 1000 литров топлива за три дня. Продукцию пока не продают. Компания ещё должна получить лицензию в регулирующих органах.

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