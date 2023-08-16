В Индии растёт число жертв схода оползней

В Шимле на севере Индии продолжаются поисково-спасательные операции на месте схода оползней в горном районе. Задействованы..

В Шимле на севере Индии продолжаются поисково-спасательные операции на месте схода оползней в горном районе. Задействованы тысячи спасателей.

Огромные массы земли разрушили местный храм как раз в тот момент, когда там шло богослужение.

[Раджпут, спасатель]:

«Сегодня третий день спасательной операции. Мы начали в 6:30 утра. Местные подтвердили, что пропал 21 человек. За два дня мы нашли двенадцать тел. Поисково-спасательная операция продолжается».

В целом в штате Химачал-Прадеш после нескольких дней сильных дождей сошло несколько оползней. Под некоторыми оказались жилые дома.

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В общей сложности подтверждена гибель 60 человек.

[Сукхвиндер Сингх Сукху, глава штата Химачал-Прадеш]:

«Нанесён ущерб в 1 миллиард 200 миллионов долларов. Сейчас извлекаем двоих жертв – одно тело достали, и ещё видно ногу другого. Вчера подтвердили смерти 51 человека, и ещё девятерых – сегодня».

Из-за опасности новых наводнений и оползней в Химачал-Прадеш закрыли школы, а жителей уязвимых районов эвакуировали в центры временного размещения.

Сейчас в Индии сезон дождей. В этот период наводнения в горных районах бывают ежегодно. Однако в последние несколько лет они стали более интенсивными и непредсказуемыми из-за таяния ледников. Страдают также соседние Пакистан и Непал.

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