Сеть мини-электростанций на энергии солнца появится в странах Африки и Азии. Индийская энергетическая компания Husk объявила..

$100 млн собрали для новых солнечных мини-станций в Африке и Азии

[Манодж Синха, генеральный директор Husk Power]:

«Husk Power собирается инвестировать две трети новых средств в Африку, планирует расширить свою деятельность в Демократической Республике Конго. Но основное внимание уделим Индии и Нигерии. Там мы собираемся увеличить своё присутствие с 200 до 1500 мини-электросетей».

Сеть мини-электростанций на энергии солнца появится в странах Африки и Азии. Индийская энергетическая компания Husk объявила о планах строительства в сельских районах не менее 1400 электросетей. Для реализации проекта собрали более 100 миллионов долларов.

Нигерия страдает от хронической нехватки электроэнергии из-за стареющей инфраструктуры и недостаточной выработки электроэнергии.

200-миллионное население страны в основном использует бензиновые и дизельные генераторы.

[Манодж Синха, генеральный директор Husk Power]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Новый проект позволит подключить к мини-сетям 300 000 домохозяйств и малых предприятий. Темпы роста в Нигерии будут быстрее, чем в Индии».

Мини-сети состоят из небольших электроустановок мощностью от нескольких киловатт до 10 мегаватт. Этого достаточно для питания сотен домохозяйств.

Средства для создания мини-сетей привлечены от акционеров SwedFund и подразделения компании Shell.

Также присоединились новые инвесторы, включая французскую компанию, которая вкладывает в инфраструктурные проекты, а также американскую международную финансовую корпорацию.

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