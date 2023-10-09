Подводная лодка с педальным приводом поучаствует в гонке

Немецкие студенты испытали прототип подводной лодки с педальным приводом у берегов Канарских островов. Это своеобразный подводный..

Немецкие студенты испытали прототип подводной лодки с педальным приводом у берегов Канарских островов. Это своеобразный подводный велосипед, управляемый аквалангистом.

[Уильям Мегилл, профессор Рейн-Ваальского университета]:

«Мы хотели создать такую подводную лодку, которая не наносит вреда окружающей среде. На нашей есть плавники. И эти плавники не порвут морскую растительность. Вращающийся пропеллер у обычной подлодки работает как нож. А у нас это похоже на то, как дайвер задевает ластами морское дно».

Энтузиасты планируют принять участие в своего рода гонках на прототипах экологичных подводных лодок. Их планируют провести в разных частях мира, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии.

[Уильям Мегилл, профессор Рейн-Ваальского университета]:

«Вокруг Канарских островов есть некоторые проблемы, поэтому мы начали именно здесь». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Конкурс будет заключаться в том, чтобы пригласить несколько групп, как минимум восемь. Не обязательно из университетов, это может быть любой любитель дайвинга. Он может построить свою собственную подводную лодку с определенными параметрами, по определенным правилам, привезти её сюда и соревноваться».

Это долгосрочный проект, рассчитанный на десять лет. Сейчас участники проверяют, насколько реально соревноваться на экологичных подводных лодках в открытом море.

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