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В Южной Корее запретят есть собак

В Южной Корее запретят есть собак

Запретить употребление в пищу собачьего мяса планируют в Южной Корее. Глава правящей партии заявил, что документ..

Дата загрузки: 2023-11-22

В Южной Корее запретят есть собак
Запретить употребление в пищу собачьего мяса планируют в Южной Корее. Глава правящей партии заявил, что документ положит конец спорам в обществе. Одни хотят сохранить эту традицию, поскольку она укоренена в южнокорейской культуре, другие же говорят, что это слишком жестоко.

Уже в этом году правительство Южной Кореи и правящая партия внесут законопроект на рассмотрение. При этом они выразили надежду, что его одобрят две главные партии парламента.

Организации по защите прав животных приветствовали эти планы. Одновременно производители собачатины в стране провели акцию протеста перед парламентом. Они говорят, что решение игнорирует право фермеров на жизнь.

По данным правительства, в Южной Корее есть около 1150 ферм по разведению собак, 34 бойни, 219 дистрибьюторских компаний и около 1600 ресторанов, где готовят собачатину.

В некоторых культурах употребление собачьего мяса рассматривается как часть традиционной кухни. Такая практика сохранилась в Узбекистане, Китае, Корее, Индонезии и на Тайване. Любители собачатины говорят, что нет никакого различия между тем, что есть – домашний скот или собак. Однако зоозащитники называют такую практику жестокой и недопустимой.
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