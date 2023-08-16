В Махачкале оплакивают жертв взрыва на АЗС

В Махачкале оплакивают десятки жертв взрыва на автозаправочной станции. К импровизированному мемориалу несут цветы и свечи...

В Махачкале оплакивают десятки жертв взрыва на автозаправочной станции. К импровизированному мемориалу несут цветы и свечи.

Число погибших возросло до 35, включая троих детей. Пострадавших – более ста. 64 человека в больнице, 17 из них доставят на лечение в Москву.

[Интизар Мамутаева, глава Союза женщин Дагестана]:

«Очень тяжело говорить, очень прискорбно. Очень сильно потрясло всё это. Очень тяжело, очень тяжело. Трудно говорить. Как можно было? Ушли столько жизней молодых, детей, и сколько ещё ранено. Конечно, это большая беда, очень большая утрата. Очень нам тяжело, тяжело нам всем. Тяжелее чем нам – родным, родственникам. Не знаю что сказать. Соболезнуем, искренне соболезнуем. Разделяем их скорбь, их горе, их беду».

Трагедия произошла вечером 14 августа. По мнению следователей, пожар начался в здании автосервиса. Потом прогремел взрыв. Позже огонь перекинулся на АЗС. Взорвались две цистерны с топливом.

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В это время в здании станции находились люди. Также во время пожара рядом с АЗС скопились автомобили. Останавливались и прохожие. Всех, кто находился в радиусе 50 метров от автозаправки, накрыло огнём горящего топлива. В целом пожар распространился на 600 квадратных метров. Тушили его более трёх с половиной часов.

По версии следствия, причиной взрыва в автосервисе могло стать то, что там хранились пожароопасные агрохимикаты. Известно, что на складе лежало примерно 100 тонн аммиачной селитры.

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