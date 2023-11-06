Автобус для собак появился в Бразилии

Да, вы не ошиблись. Это «догбас» – автобус для собак. Такой необычный общественный транспорт ходит на..

Да, вы не ошиблись. Это «догбас» – автобус для собак. Такой необычный общественный транспорт ходит на бразильском острове Санта-Катарина. За рулём дядя Андре. Так ласково его называют хозяева четвероногих питомцев.

Андре Бресан – дрессировщик, а также владелец отеля и детского сада для собак. Автобус понадобился для удобства клиентов. У многих не хватает времени, чтобы привести питомца в детский сад или забрать оттуда.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Андре Бресан, дрессировщик собак]:«Благодаря нашей неизменной любви к собакам примерно два месяца назад нам удалось воплотить в жизнь мечту, которую мы лелеяли с 2010 года: приобрести автобус для собак».

Деньги на автобус собрали с помощью краудфандинга – народного финансирования. Люди откликнулись мгновенно. Транспорт пришлось оборудовать специальными ремнями безопасности, а для больших собак нарастили сиденья.

[Андре Бресан, дрессировщик собак]:«Законодательство требует, чтобы мы оборудовали автобус таким образом. Нужно было внести некоторые изменения в конструкцию ремней безопасности, чтобы они застёгивались не в одной точке, как обычно, а в двух. Так собаки не упадут вбок или вперёд».

Детский сад работает с семи утра до пяти вечера.

[владелица собак]:«Это отличная идея, поскольку обычно, когда приходит дядя Андре, нас нет дома. Он приезжает и забирает наших малышей. А если мы дома, то просто спускаемся вниз, и он их забирает, а потом привозит обратно. Мы видим, что они счастливы и чувствуют себя прекрасно. Так что это круто».

Днём Андре занимается с собаками, так что скучать им некогда. Дрессировщику помогают жена и ещё пятеро сотрудников его небольшой компании. В детский сад берут только стерилизованных животных. Кроме того, собаки должны быть дружелюбными и общительными.

Короткая ссылка на эту страницу: