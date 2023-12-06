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Телеканал NTD

Зачем дедушка уже 20 лет дарит деревянные сердца

Зачем дедушка уже 20 лет дарит деревянные сердца
Зачем дедушка уже 20 лет дарит деревянные сердца

Лэнни Беррилл из штата Вашингтон уже 20 лет делает сердечки из дерева и дарит незнакомым людям. Сейчас ему 82 года.

Лэнни подарил уже тысячи сердец. Всё началось с того, что мужчина вырезал сердечко для жены, и оно ей очень понравилось. Потом сделал ещё.

Лэнни рисует каждое сердце на деревянной заготовке, затем вырезает. С помощью трёх видов наждачной бумаги полирует до тех пор, пока оно не станет гладким как шёлк. На изготовление такого сердца уходит примерно 20 минут. За год Лэнни делает 1500 сердец.

Каждый день, выходя из дома, мужчина берёт полный карман сердечек. «С кем бы я ни встретился: с официанткой, продавцом в магазине, маленькими детьми – всем дарю маленькое сердце», – рассказал Лэнни.

Однажды он стоял в очереди в магазине и протянул женщине сердечко с круглым следом от сучка. «Когда она его увидела, у неё на глаза навернулись слёзы. Она сказала мне: «После смерти моего сына в прошлом году в моём сердце дыра»».

Лэнни передаёт сотни деревянных сердец в школьную консультационную службу, чтобы в трудную минуту психологи могли подарить ребёнку одно из них. Один маленький мальчик из всех сердец выбрал то, на котором проглядывал силуэт человека с вытянутой рукой. Ребёнок сказал: «Это мой ангел».

«На свете много людей с разбитыми сердцами. Дело не во мне, а в сердце», – считает Лэнни. Отзывы незнакомых людей, которые говорят, что его деревянное сердце помогает им чувствовать себя любимыми, трогают Лэнни и вдохновляют продолжать работу.

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