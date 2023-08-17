В Шимле в индийских Гималаях продолжает расти число погибших в результате схода нескольких оползней. Жертв уже..

Оползни в гималайской Шимле: жертв уже больше 70

[Онкар Чанд Шарма, чиновник штата Химачал-Прадеш]:

«На данный момент зарегистрирована 71 смерть во время происшествий с 13 по 15 августа. Ущерб для штата мы оценили в 909 миллионов долларов. Однако все эти цифры могут возрасти, потому что спасательные работы продолжаются».

В Шимле в индийских Гималаях продолжает расти число погибших в результате схода нескольких оползней. Жертв уже более 70.

Внезапные наводнения и оползни вызвали проливные дожди. В горных районах разрушены дома, повреждены дороги. Нарушено электроснабжение. Железнодорожный транспорт также ходит с перебоями.

Один из оползней сошёл на местный храм, когда там проходило богослужение.

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Из-за опасности новых наводнений и оползней в штате Химачал-Прадеш закрыли школы. При этом около 2500 жителей уязвимых районов переселили во временные убежища.

В Индии сейчас сезон дождей, и в это время наводнения здесь – явление ежегодное. Однако в последние два года они более интенсивные и непредсказуемые из-за таяния ледников. Похожая картина в соседних Пакистане и Непале.

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